Mario Lemina Galatasaray'da

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki Mario Lemina, Gabon'un başkenti Libreville kentinde 1 Eylül 1993 tarihinde dünyaya geldi.
Futbol kariyerine 11 yaşında girdiği Lorient altyapısında başlayan Gabonlu orta saha 2012-13 sezonunda 19 yaşındayken A takıma yükselerek profesyonel kariyerine başladı.
Lorient'de çıktığı 14 maçta Fransa Ligi'nin genç yeteneklerinden biri olarak parladı ve 2013-14 sezonu öncesi 4 milyon Euro karşılığında Marsilya'nın yolunu tuttu.
Buradaki ilk sezonunda az şans bulan Lemina, Marcelo Bielsa yönetimindeki 2014-15 döneminde ünlü teknik direktörün gözüne girmeyi başardı. Toplam 25 maça çıkan Gabonlu yetenek takımının dördüncü bitirdiği sezonun en önemli isimlerinden biri olarak Avrupa çapında öne çıktı.
Nitekim 2015-16 sezonunun başında Premier Lig ekiplerinin radarındaki Gabonlu'ya Serie A'nın dev ekibi Juventus imza attırdı. Başlangıçta 500 bin Euro karşılığında kiralanan Lemina'nın bonservisi, Nisan 2016'da 9.5 milyon Euro karşılığında Juventus'un oldu.
Vecchias'da geçirdiği 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında 42 maça çıkan Gabonlu'nun İtalya macerası kariyerinin başından bu yana dikkatleri çektiği Premier Lig'den gelen bir teklifle son buldu.
Southampton, 2017 yazında 17.25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Lemina'yı kadrosuna kattı. 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 49 maça çıkan Lemina kırmızı-beyazlı ekibin formasıyla Ligue 1 ve Serie A'nın ardından Premier Lig tecrübesini de karnesine ekledi.
Yeni transferimizin kulüp kariyerinde 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında formasını giydiği Juventus'la iki Serie A ve iki İtalya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
Milli futbola alt yaş gruplarında Fransa formasını giyerek başlayan Lemina ülkemizde düzenlenen 2013 U-20 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun bir parçasıydı. A milli seviyede doğduğu ülkeyi tercih eden Lemina'nın 2015 yazından bu yana Gabon formasıyla çıktığı 11 maçta 3 golü bulunuyor.
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