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Galatasaray 0 - Fenerbahçe 0
-Dün gece 0-0 biten maçla beraber Arena'da son 5 maç beraberlik ve 3 tanesi 0-0 ... Geçen sezon 2-0 dan 2-2 olmuştu. Arena'da dominasyonu tekrar kazanmak gerek.
-O oynadı bu tribüne çıktıdan daha temel sorun RUH ! sahada kazanma hırsı,ruhu,tutkusu eksik bence
-51.000 taraftar önünde çok daha coşkulu bir futbol şart. Günlük mesaisine gelmiş memur zihniyeti sahada görmek istemiyorum artık.
-6 maçta 9 puan alan başka hoca olsa çoktan gitmişti...Terim'in kredisi sonsuz ama artık bir şeyleri değiştirmeli.
-Tüm transferler Terim onayında yapıldı. Kurulmuş takıma sonradan gelmedi Tudor sonrası gibi. Bu takımın günahı da sevabı da Terim'in...
-Terim'in 3 yardımcısı da biraz ağır olacak ama çantacı..Süper lig'de talip olacak takım yok...Konu bu kadar net !
-Saha içine dönelim...Artık Belhanda'sız formül bulmak Terim'in işi...Oynamasın demiyorum ama sakat iken ya da maçına göre Seri-Nzonzi-Lemina ile sistem kurmak gerekiyor.
-Terim demek risk almak demek...Bu maçta tribüne çıkan Andone değil Donk olmalıydı. Donk hem orta saha hem stoper için alternatif ama maç 0-0 iken 4-4-2 ile Andone girmeliydi oyuna...
-Mariano ve Nagatomo lige kötü başladı.Ömer ve Şener'den en az biri şans bulmalı bence.
-Dk. 93 maç 0-0 ve Falcao çıkıp Adem giriyor. Bu saçmalığı Terim açıklasın. Gole ihtiyacın var ve dışarı aldığın adam dünyada topu kaleye en iyi atan adamlardan biri.
-Geçen sezon alternatif yoktu diyelim bu pahalı ve kaliteli kadro böyle maçlar için kuruldu.
-Maça Belhanda değil Seri ile başlamak gerekiyordu...Koş at futbolundan kontrollü pas futboluna geçeceksen Seri'ye yer bulmak senin işin Terim.
-FB savunmasını bozmak 4-4-2 ve Falcao-Andone ikilisi en azından 45. dk denenmeliydi . Tribünde olması büyük hata.
-Ben olsam tribüne çıkacak 2 futbolcuyu Belhanda-Donk-Nagatomo-Mariano arasından seçerdim.
-Gelecek maçlarda Babel'de dinlenmeli ...Hem Milli maçlar hem GS o da yıprandı.
-Bu kadronun başarısız olma lüksü yok...En az puan kaybı ile devre arasına gitmeliyiz.
-Tek tek bakıldığında ligde kadro kalitesi olarak uzak ara GS önde...İyi futbol yoksa sorumlu Terim'dir.
-Falcao'yu ceza sahasında topla buluştur sonra arkana yaslan izle..Öyle golcüyü topla buluşturacak futbolu oynatmak Terim'in işi benim değil...
-Dün sakatlanıp çıkana kadar Lemina'yı beğendim. Topla dikine gidişi ve şut arayışı çok kıymetli..Fizik olarak 1-2 haftaya tam hazır olursa formayı vermez.
-Nzonzi bence en iyi orta saha şu an...Bana göre maça ve form durumuna göre Seri-Belhanda değişir. Lemina ve Nzonzi banko !
-Daha telafisi olacak zamanlardayız. Doğru kadro ve sistem bulununca bu ligi tekrar almak sadece GS'nin elinde...
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