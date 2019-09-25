Değişen Ve Dönüşen Galatasaray

Yaz transfer dönemi gelen ve giden futbolculara göre yaptığım genel değerlendirmede bu sezon Terim'in baskılı,tempolu kaos futbolundan biraz daha bekleyen,kontrollü pas futboluna geçeceği bu değişim ve dönüşümün zaman alacağını söylemiştim.
Geç gelen ya da tam hazır olmayan futbolcular var. Bu dönemi minimum puan kaybı ile geçip ligin ikinci yarısı yine yeniden şampiyonluk ateşini yakmalıyız.
Rakip ceza sahasında daha etkin ve hücumda şut odaklı olmalıyız. Kadro kalitesi kağıt üstünde çok iyi ...Elbette kusursuz değil sağ ve sol bek fizik kalite ve yaş olarak artık sorunlu...Kale-stoper-orta saha ve forvet açısından genel kalite bu ligin çok üstünde.
İş bu malzeme ile en iyi yemeği yapacak Terim'e kalıyor.
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