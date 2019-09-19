19 Eylül 2019 Perşembe

Fatih Terim > S400


Fatih Terim ;Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım isterseniz. Sicilin, parayla nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz çünkü. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse, cevabını veririz.
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