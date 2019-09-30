Babel'den Verim Almak

Sezon başı anlaşılan ilk futbolcu belki de Ryan Babel'di...Sözleşmesi bittiği için ve FFP nedeniyle bonservisi olmaması nedeniyle imza parası tabii ki ödenerek anlaşıldı. Ligi bilmesi,klası geçmiş 2-3 sene performansı ve yeniden Hollanda milli takımının direkt 11 futbolcusu olması iyi referans oldu transfer sürecinde.
Ancak onu artık sol önde değil 4-4-2 formatında Falcao'nun yanında yardımcı forvet olacak oyun formatına geçmeliyiz. Sol açık ya da sol iç gibi top taşıyacak oyun stili ya da fiziksel gücü yok.
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