30 Eylül 2019 Pazartesi

Babel'den Verim Almak


Sezon başı anlaşılan ilk futbolcu belki de Ryan Babel'di...Sözleşmesi bittiği için ve FFP nedeniyle bonservisi olmaması nedeniyle imza parası tabii ki ödenerek anlaşıldı. Ligi bilmesi,klası geçmiş 2-3 sene performansı ve yeniden Hollanda milli takımının direkt 11 futbolcusu olması iyi referans oldu transfer sürecinde.
Ancak onu artık sol önde değil 4-4-2 formatında Falcao'nun yanında yardımcı forvet olacak oyun formatına geçmeliyiz. Sol açık ya da sol iç gibi top taşıyacak oyun stili ya da fiziksel gücü yok.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 