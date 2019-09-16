16 Eylül 2019 Pazartesi

Galatasaray Formaları 2019/2020


Hiç lafı uzatmaya gerek yok parçalı dışındaki iki formayı da beğenmedim ve Nike nasıl bu kadar kötü forma yapıyor artık aklım, mantığım almıyor...
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 