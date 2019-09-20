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Uluç'un Selçuk Sevdası
Hıncal Uluç 20-25 yıl önce Türk basınının en güçlü kalemlerinden biriydi. Herkesin ak dediğine kara demesi ile ünlüdür.. Ancak artık onu okuduğumda yazık Allah şifa versin diyorum... Abartılı ve anlamsız yerli futbolcu seviciliği kabak tadı verdi.
Selçuk İnan kendinden vazgeçti o Selçuk'tan vazgeçmiyor şaka gibi... Lig maçlarında bile ayakta duramayacak kadar bitik durumda olan Selçuk için CL maçında niye kadroda yok diyor. Bu yorum değil beyin ölümü...
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