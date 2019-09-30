Mariano'nun Son Sezonu

Bu sezon bekler iyi başlamadı malum. Hem Mariano hem de Nagatomo beklenen performanstan çok uzak. Son iki şampiyonlukta her ikisinin de emeğini ve katkısını unutamayız ama artık son sezonları olduğunu kabul etmek gerekiyor.
Bu dönemde bazı maçlarda Şener,Ömer ve Emre Taşdemir'den katkı almak Terim'in işi tabii ki. Hem Mariano hem de Nagatomo'ya devre arası teklif gelirse satmak şart. Sezon sonu %99 sözleşme uzatılmayacak zaten. Scout ekibi FFP devam ettiği için Alex Telles tarzı ama kiralık olarak iyi bekler bulması gerekiyor.
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