Falcao İyi Başladı

ŞANSAL BÜYÜKA
Falcao eli belinde rakip ceza alanı içinde bekleyen “beleşçi” golcülerden değil.. Geziyor, ekiyor, biçiyor. Rakip ceza alanına da giriyor, savunmasına yardım etmek için kendi ceza alanına da.. Rakip yarı alanda sağa, sola, ortaya, her yeri dolaşıyor. Bencil değil, takım oyununa saygılı... Bu kadar hareketli santrfor olunca, elbette rakip savunmanın “yerleşik düzeni” de bozuluyor. Üstelik Monaco da tiyatro kıvamında maç izleyen 3 bin seyirci önünde oynarken, Aslantepe’de 50 bin duygulu, tutkulu taraftar önünde oynayacak. Galatasaray’ın uğraştığına değdi, çok iş yapar.
Falcao eli belinde rakip ceza alanı içinde bekleyen “beleşçi” golcülerden değil.. Geziyor, ekiyor, biçiyor. Rakip ceza alanına da giriyor, savunmasına yardım etmek için kendi ceza alanına da.. Rakip yarı alanda sağa, sola, ortaya, her yeri dolaşıyor. Bencil değil, takım oyununa saygılı... Bu kadar hareketli santrfor olunca, elbette rakip savunmanın “yerleşik düzeni” de bozuluyor. Üstelik Monaco da tiyatro kıvamında maç izleyen 3 bin seyirci önünde oynarken, Aslantepe’de 50 bin duygulu, tutkulu taraftar önünde oynayacak. Galatasaray’ın uğraştığına değdi, çok iş yapar.
LEVENT TÜZEMEN
ERMAN TOROĞLU
Çok iyi oyuncu, çok da çabuk. Falcao'yu tartışmaya gerek yok. Kumaşı belli. Ayrıca çok seri karar verebiliyor. İyi hareket de yaptı. Ne zaman yaptı, top gelince. Defansın neresine girip çıkacağını iyi biliyor. Nitekim bir pozisyonda deparı zamanında attı, ofsayta yakalanmadan pozisyona girdi ama kaçırdı. Ama Falcao gol atacaksa Galatasaray’ın topu daha çabuk getirmesi lazım.
RIDVAN DİLMEN
Falcao koşularıyla kendini belli ediyor. Ceza sahasının en iyilerinden biri. Falcao orta sahaya gelip pas attı, koştu, gol attı. Diagne'yi böyle düşünebiliyor muyuz? Hayır. Bu yüzden biri Falcao oldu, diğeri Diagne.
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