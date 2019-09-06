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19.05 Yazdık Bunu Gün Gelince Hesaplaşırız
Bu ülkede bir kulüp başkanı, "Silahım olsa hakemi vururdum" dedi. Bunu diyen kişi, 11 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor karşılaşmasından sonra ne söyledi de 4 maç men cezası verildi Allah aşkına..
Biraz vicdan, insaf..
TFF yi Nihat Özdemir yönetiyor sanan akıl yoksunudur...O atanmış vekil...Perde arkası malum...Fatih Terim'e verilen cezanın tesadüf ! olarak 19.05 te açıklanması niyeti belli ediyor zaten.
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