18 Eylül 2019 Çarşamba

Messi Ayarı Vermiş


Alvaro Gonzalez: "Messi'ye, 'çok küçüksün' dedim. Bana dönerek, 'sen de çok kötü futbolcusun' dedi. Sanırım ikimiz de haklıyız diyerek oradan ayrıldım."
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