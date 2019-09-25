25 Eylül 2019 Çarşamba

Pep'ten Silva'ya Övgü


Pep Guardiola: "Geçen sezon Bernardo Silva'dan daha iyi bir sezon geçiren bir oyuncu olduğunu sanmıyorum, muhtemelen en önemli oyuncumuzdu. Ayrıca Portekiz ile kupa kazandı. FIFPro Yılın Takımı'nda olmadığına inanamıyorum"
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