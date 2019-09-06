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Tüm Fatih Terim Düşmanlarını Yeneceğiz
Fatih Terim isim vermeden ve hakaret etmeden maç sonu açıklamasında eleştiri yaptı. 4 maçlık cezanın hukuki dayanağı yok...Niye 1 değil 4 maç çıkın açıklayın... Takımı uzaydan yönetse yine şampiyon olacağız ama o kurumlar babanızın çiftliği değil. Utanmazlar !
TFF ve kurumlarının Fatih Terim'e kişisel nefreti vardır ve tetikçilik yapıyorlar. Utanma ihtimalleri yok ondan utanmazlar diyorum... Ne yaparsanız yapın yine şampiyon yapacak.
Fatih Terim, Türk futbol tarihinin tartışmasız en büyük efsanesidir...Hepiniz tarihin çöplüğüne gideceksiniz o efsane olarak kalacak. Bundan kuduruyorsunuz
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