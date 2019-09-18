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Terim'den İnce Mesajlar
FATİH TERİM: "Mukakkak ki grubumuz çok net herkese göre. Ancak tabi oyunlar sahada oynanıyor. Galibiyetler mümkünse orada alınıyor, masa başında değil, kağıt üzerinde değil. Oynayacaksınız, emek vereceksiniz. Biz saygı duyuyoruz favorilere ama grubun ilginç geçmesi de muhtemel."
Favorilere saygı duyuyoruz ama grup ilginç geçebilir. Bu, Club Brugge için de geçerli, iyi bir takım, dikkat etmemiz gerekecek. Son Genk maçlarını da seyrettim, ümit ederim biz iyi başlarız. Sonra da Ali Sami Yen'de 2 tane üst üste oynayacağız."
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