Galatasaray 1 - Kasımpaşa 0

Galatasaray kendi sahasında maçın her anı daha fazla atak ve tempolu oynamalı...Maç 0-0 , 1-0 , 1-1 olsun fark etmez...Yavaş ve pas oyunu rakini cesaretlendiriyor.
Tüm sezon hem içerde hem deplasmanda Onyekuru tarzı hızlı futbolcuyu arayacağız belli ki.
Takımın bu sezon Nzonzi-Lemina-Seri-Falcao-Babel sonrası kadro kalitesi çok fazla arttı. Pas oyunu çok klas ama bize tempo gerek... 1-0 ile maç hep riskli...Bu bize Konyaspor maçında 2 puana mal oldu.
Belhanda ve Feghouli yaz dönemi Afrika kupası nedeniyle sağlıklı bir kamp dönemi geçiremedi ve yorgun duruyorlar...2 şampiyonlukta çok katkısı olan bu iki futbolcunun performansı çok önemli
Ömer sol bek için yetersiz çünkü pozisyon bilgisi eksik hele CL de hiç olmaz ama orta sahada pas oyunu ve dinamizm için değer katıyor.
Luyindama ve Marcao özellikle CL maçlarında daha garanti ve dikkatli oynamak zorunda orada hata affedilmiyor.
Takım daha ritmini bulmasa da Nzonzi fark yaratıyor. Çok klas futbolcu mevkisi açısından.
Babel'in belli standardı var ancak Milli maçlar ve yolculuklar onu yormuş maça yansıdı bana göre.
Falcao sadece bitirici vuruş değil doğru koşular,boş alana çıkma vb konularda da üst düzey. Sakatlık yaşamaz ise 20-25 rahat atar.
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