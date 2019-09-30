Feghouli Ve Belhanda'nın Geleceği

Son iki şampiyonlukta hem Feghouli'nin hem de Belhanda'nın çok büyük katkısı var...Hatta bence herhangi biri olmasa şampiyon olmak çok daha zor olabilirdi...Açıkcası Kuzey Afrikalı futbolcularda genel bir umursamaz hava ve disiplinsiz davranışlar olduğu için benim beklentimin üstünde katkı verdiler.
Sakatlıktan dönme çabaları,tatillerden erken gelme tavırları çok önemli. Ancak bu sezon sonunda bana göre en az biri ile hatta ikisi ile yollar ayrılmalı...Genel bir doygunluk ister istemez oluyor. Hem kendi kariyerleri hem de Galatasaray için yeni hedef ve heyecanlar gerekiyor.
Bu kişisel fikrim. Bu sezon şampiyonluk tekrar gelse bile bunun gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum.
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