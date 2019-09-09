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Türk Milli Takımı Ve Galatasaray
Türk Futbolunda değişen yabancı sayısı kuralından sonra daha doğrusu 14 yerli zorunluluğundan sonra Galatasaray kaliteli Türk futbolcular yurt dışına gittiği için gitmeyen 2-3 nadir kaliteli futbolcu içinde Anadolu kulüpleri 8-10 milyon euro dan kapı açtığı için İlk 11'ini direkt yabancı futbolculardan oluşturmaya başladı ve üst üste iki sene şampiyon oldu. CL direkt katılıp tüm geliri alınca ekonomisini kısmen düzeltti. O gün bugündür istiklal marşını kim okuyacak diye ağlayanlar ya da Milli takımda GS lı futbolcu yok diye saçmalayanlar bitmedi... 2 lira edecek yerli futbolcuya 10 lira isteyen kulüpler oldukça GS ilk 11'i tamamen yabancı olsun hiç sıkıntı değil.
Aşın artık bunları köylü kurnazları... Futbolun en iyi ligi neresi ? İngiltere premier lig... İngiltere milli takımında Arsenal'li futbolcu sayısı 0 , M. City'li futbolcu sayısı 1 !
Ergen muhabbeti yapanlara anlayacağı dilden cevap vereyim '' Boş yapmayın ! ''
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