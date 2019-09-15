15 Eylül 2019 Pazar

Nzonzi Geçit Vermiyor


Galatasaray'ın bu sezon kiralama ücreti ödemeden Roma'dan kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa karşısında aldığı 1-0 galibiyette kritik bir rol oynadı. Galatasaray'da bu sezon üçüncü maçına çıkan Fransız futbolcu, Kasımpaşa karşısında sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not aldı. Galatasaray'ı oyun içerisinde rahatlatan ve takım oyundan düştüğü anda da hücum aksiyonlarına katkı sağlayan Fransız futbolcu, Kasımpaşa maçını %96.5 pas isabeti ile tamamladı.
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