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Hepinize Geçmiş Olsun GS Şampi
Bazı tatlı su demokratları şöyle diyor... ''GS son 2 sene şampiyon oldu ne örgütlü engellemesi '' falan... Tüm haksız ceza ve pusulara rağmen Terim Galatasaray'ı şampiyon yapmıştır. Bu onun başarısıdır..Şampiyon olmamız GS düşmanlık yapıldığı gerçeğini değiştirmez.
Organize kötülük iş başında. İlk beş hafta Galatasaray’a verilecek saha içi ve saha dışı cezaların planları sezon başlamadan yapılmıştı. Hoca bunu biliyor ve o yüzden profesyoneller artık dedi.
Aynı maç sonunda Hikmet Karaman'ın açıklamaları daha sertti ama Terim'e ceza 4 maç , Karaman'a 0 maç... Derdiniz söylenenler değil zaten biliyoruz... Derdiniz Galatasaray ve Fatih Terim düşmanlığı...
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