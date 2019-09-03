Lemina: CL Çok Özledim

Öncelikle Başkanımıza ve transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapıp en üst seviyede mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Benim de gelişimle kadronun tamamlandığını düşünüyorum, Galatasaray'ın adını Avrupa'da yeniden duyurmanın zamanı geldi.
Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, bana çok destek oldular ve buraya gelmemde önemli rol oynadılar. Ben de onlar için sahada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder