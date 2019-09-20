skip to main |
skip to sidebar
2019 Yılında Ucuz Milliyetçilik
100 kere yazdım anlamayanlar için 1000 kere daha yazarım... Futbolcunun pasaportu milliyeti beni ilgilendirmiyor...İster Türk ister Faslı ister Fransız ister Brezilyalı...GS 11'inde Türk yok diye üzülen yok,varsa da 2019 yılında aldığı nefes,yaktığı oksijen israftır.
11 'e girecek kadar iyi,kaliteli değil ise kenarda oturmuş,tribünde oturmuş,evinde oturmuş kendi sorunu... Bu ucuz milliyetçilik bu çağda inanılacak gibi değil...Vasatı övmeyin beyler kim iyi ise o oynar isterse uzaylı olsun. Yasakla,sınırlama ile oynayacak adam istemiyorum.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder