11 Ağustos 2018 Cumartesi

Yolun Açık Olsun


Oyuncu: Çağlar Söyüncü 🇹🇷 Eski kulübü: Freiburg Yeni kulübü: Leicester City Tip: Bonservis Bedel: €25M Mevkii: Stoper Yaş: 22
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