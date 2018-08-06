Dün oynanan maçtan bağımsız transfer şart..Geçen sezon sınırlı ve yedek kulübesi yetersiz takımı Terim tecrübesi ile şampiyon yaptı...Bu sezon Lig,Avrupa,Kupa maçları derken üç kulvar için yetmeyecek bir kadro var...Konuşulan Ndiaye-Emre-Denayer olursa işin %90 ı çözülür...İsimlerden bağımsız stoper,orta saha ve forvete en az birer transfer gerekiyor. FFP kuralları ve satmadan alamazsın demokles kılıcı varken çözüm bulmak kolay olmasa da Galatasaray'ın marka değeri ve CL kozu ile olmayacak şey değil. İş yönetimin yeterliliğine kalıyor biraz da.
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