30 Ağustos 2018 Perşembe

Dedi Yedi 6-0



Hiç şaşmaz..Galatasaray hakkında atıp tutan cevabı sahada en kısa sürede misli ile alır.
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