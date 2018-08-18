18 Ağustos 2018 Cumartesi

Bu Çocuk Olmadı Maalesef


Celta Vigo Teknik Direktörü Antonio Mohamed, "Emre Mor'a futbolun kolektif bir oyun olduğunu, birlikte oynanması gerektiğini anlatamıyorum. Onun kafasının içine giremiyorum...
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