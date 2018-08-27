27 Ağustos 2018 Pazartesi

Gomis'in 29 Golü


Gomis kariyerinin en iyi sezonunu kuşkusuz Galatasaray'da geçirdi...Ligde atılan 29 gol resmen şampiyonluk imzası...
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