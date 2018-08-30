Galatasaray : 6 Alanyaspor : 0

Galatasaray Arena'da aslan kral...Son 11 maç 30 gol atıp sadece 3 gol yedi...Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada alınan 3 puan hele 6 gollü galibiyet moral verdi takıma ve tribünlere...İlk yarı biraz kısır geçse de ikinci yarı goller yağmur gibi geldi.
11 üzerinden genel değerlendirme yaparsak Muslera takımın ve ligin tartışmasız en iyi kalecisi...Mariano ligin en iyi sağ beki ve olmadığında Linnes o bölgede iyi bir alternatif.. Serdar sakatlık sonrası tam hazır olmayınca Maicon yanında yine Ahmet oynadı...Ligde sırıtmaz ama CL seviyesinde değil tabii ki..Terim ekonomik durumlar nedeniyle stoper transferini geri plana attı.O bölgede Donk alternatif olacak.Bekler hem savunmada hem hücumda takım için çok önemli ve fark yaratıyorlar...Nagatomo sol bekte tercrübesi ve fizik kalitesi ile yeterli.
Fernando bana göre sadece mevkisinin değil ligin en iyi futbolcusu...Abartıyorsun diyenler bir maç Fernando'yu izlesin.Melo ve Atiba'dan sonra ligde o bölgeyi bu kadar domine eden başka futbolcu olmadı...
Belhanda kokoreç gibi adam..Seven çok seviyor, sevmeyen nefret ediyor ortası yok.Fernando ve Ndiaye sonrası Belhanda'nın verimliliği de artacak. Emre varken bazı maçlar yedek olur o ayrı.
Emre buraya not düşmüş olayım 2011 Selçuk gibi lige X faktör etkisi yapacak bana göre..Çok kaliteli futbolcu.
Onyekuru iyi başladı iyi gidecek belli...Rodrigues 2 haftadır sakat ama o maçlara damga vuruyor. Kanat yerine sahte 9 gibi forvet yanı daha golcü ve verimli oynuyor. Vuruş kalitesi ve gol koklama yetisi Rodrigues'ten daha iyi.
Sinan gol asist yapsa da 11 in direkt futbolcusu olacak ağırlıkta futbol oynamıyor sahada..Kenardan alternatif olur sezon içinde...
Eren aynı Sinan gibi lig kupa yarışında iyi bir yedek olur bu hali ile 11 direkt oynaması golcü alınınca imkansız gibi..İş ahlakı ve sorunsuz olması avantaj.
Lige iyi başladı Galatasaray sonu da güzel olsun.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder