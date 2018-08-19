Emre Akbaba Galatasaray'da

Çalışmak için Fransa’ya göçmüş Bitlis kökenli bir ailenin çocuğu olan Emre Akbaba, 4 Ekim 1992’de Fransa’da dünyaya geldi.
Fransa’da amatör seviyede futbol hayatına başlayan ve “Avrupa’nın Yıldızları” seçmelerine katılan Emre Akbaba, seçmelerin ardından 18 yaşında Türkiye’ye geldi. Antalyaspor ile anlaşan ancak yaşadığı rahatsızlık nedeniyle tekrar Fransa’ya dönen Emre Akbaba, bir senelik gecikmenin ardından Antalyaspor ile sözleşme imzaladı. Aynı sezon Kahramanmaraş BB’ye kiralanan Emre Akbaba, 2013 yılında tekrar Antalyaspor’a döndü. 2013-2014 sezonunda iki yıllığına Alanyaspor’a transfer olan orta saha oyuncusu, attığı 15 gol ile takımının PTT 1. Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.
Ertesi sezon PTT 1. Lig’de 10 gol atan Emre Akbaba, 2015-2016 sezonuna Süper Lig’de Antalyaspor’la başlasa da ara transfer döneminde tekrar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’a döndü. Play Off karşılaşmaları da dahil olmak üzere Alanyaspor’da 17 maçta forma giyen Emre, 8 gol atmayı başardı ve takımının Play Off mücadeleleri sonrasında Süper Lig’e yükselmesinde önemli katkı sağladı.
2016-2017 sezonunda Akdeniz ekibiyle toplamda çıktığı 34 maçta 6 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koyan Emre Akbaba, 2017-2018 sezonunda ise 32 maçta 14 gol ve 9 asistlik performansı ile dikkatleri çekti. Akbaba gösterdiği performans ile Fatih Terim’in çalıştırdığı A Milli Takım’ın 5 Haziran 2017 tarihinde Makedonya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ilk kez milli takım kadrosuna davet edildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ay Yıldızlı forma ile ilk golünü 13 Kasım 2017 tarihinde Arnavutluk ile oynanan hazırlık karşılaşmasında 60. dakikada oyuna girdikten hemen sonra kaydetti.
GS Resmi internet sitesinden alıntıdır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder