30 Ağustos 2018 Perşembe

Yolun Açık Olsun Hakan Balta


Örnek profesyonel olan Hakan futbola veda etti. Sadece işini yapan efendi futbolcu tanımıydı kendisi...
Ortayı Yapan zaman:
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