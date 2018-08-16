16 Ağustos 2018 Perşembe

Süper Kupa A.Madrid'in


Real Madrid, 18 yıl sonra ilk kez bir Avrupa Kupası finalini kaybetti. 2000 - Galatasaray 2018 - Atletico Madrid
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