27 Ağustos 2018 Pazartesi

Messi & Ronaldo 9 yıllık Rekabetin Sonu


Messi-Ronaldo rekabetinde 9 yılın Z raporu: Messi: 476 maç /40227 dakika 471 gol 180 asist 85 dakikada bir gol Ronaldo: 438 maç /37803 dakika 450 gol 115 asist 84 dakikada bir gol
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