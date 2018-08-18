Makinanın Son Dişlisi

Geçen sene direkt 11'e yapılan üst düzey transferler (Gomis-Fernando-Feghouli-Mariano-Ndiaye-Maicon-Belhanda ) şampiyonluk yolunda iddialı takım için olmazsa olmazdı...FFP kıskacı ve dövizdeki çılgınlık nedeni ile kadro korundu...Devre arası giden Ndiaye günümüz futbolu için vazgeçilmez tarz bir futbolcu...Yapılan Emre Akbaba transferinin anlam kazanması için kiralık Ndiaye şart gibi...
Fernando 6 / Ndiaye 8 / Belhanda 8 tarzı iki adet 8 numaralı üçlü orta saha ya da Fernando 6 / Ndiaye 8/ Emre 10 tarzı üçlü orta saha imkanı olacak...Belhanda pas bağlantısı daha güçlü ama Emre ise ceza sahasına topla girme ve şut anlamında daha özel bir futbolcu...
Stoper ve forvetten önce Ndiaye tipi orta saha şu an çok daha fazla ihtiyaç duyulan transfer bana göre...
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