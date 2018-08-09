Göz VAR İzan VAR

Dünya kupası maçları ile hayatımıza giren VAR (Video yardımcı hakem ) uygulaması artık ülkemizde de kullanılmaya başladı...İlk Galatasaray maçı ve hakem Cüneyt Çakır...Şu pozisyonu o tercrübede hakemin VAR'a ihtiyaç duymadan direkt kırmızı kartı çıkarması gerekirken Çakır sarı kart verdi üstüne VAR ile pozisyonu izledi ve kararını değiştirmedi !
VAR gelişen teknolojinin futbola entegre edilerek adalet duygusu ve yanlış kararları azaltma amacı ile kullanılan bir uygulanma sonuç olarak. Futbolun doğasında hakem hatası var deyip VAR'a karşı çıkmak doğru değil...Milyar dolarlık bir sektörde futbolun kaderi hakemin anlık kararına bırakılmayacak kadar önemli bence...50 sene önce futbolda bu kadar profesyonellik ve olağanüstü paralar, gelirler yoktu...Ben VAR'dan yanayım ama hakemlerin artık tekrar tekrar izleyip yine de yanlış karar vermesine nasıl anlam vereceğiz bilmiyorum.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder