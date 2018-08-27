27 Ağustos 2018 Pazartesi

Unutulmaz Penaltı


Roberto Baggio: "Her gece o penaltıyı kullaniyorum gol oluyor ama orada olmadı."
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