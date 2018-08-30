30 Ağustos 2018 Perşembe

Heykeli Dikilecek Adam


Futbolcu olarak 402 , teknik adam olarak 403 maç oldu... 805 maç ve Galatasaray...Fatih Terim yaşayan bir Galatasaray efsanesidir...Konu tartışmaya kapalı.
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