6 Ağustos 2018 Pazartesi

Gelecek Gençlerde


2017 Avrupa Şampiyonasında Yarı final oynayan U17 Milli takımının, ilk 11' indeki 8 oyuncu Galatasaray'da. 📌 Yunus Akgün 📌 Ozan Kabak 📌 Melih Gökçimen 📌 Recep Gül 📌 Malik Karaahmet 📌 Atalay Babacan 📌 Emirhan Civelek 📌 Samet Karnuçcu
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