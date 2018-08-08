Honda'yı Galatasaray'a İsterdim

Oyuncu: Keisuke Honda Eski kulübü: Pachuca Yeni kulübü: Melbourne Victory Tip: Bonservis Bedel: Bedelsiz Sözleşme Süresi: 1 Yıl Mevkii: Ofansif Orta Saha Yaş: 32
Genel bilgiler bunlar..Honda'yı yıllardır takip ederim...Sol ayaklı 10 numara nasıl dikkatimi çekmesin. İlk Hollanda Venlo'da oynarken radarıma yakalandı. Rusya CSKA Moskova sonrası 20 milyon Euro bedelle İtalya ligine Milan'a transfer oldu. Milan sonrası Meksika ligi şimdi de Avustralya'ya transfer olmuş.Yolu Galatasaray'dan geçsin isterdim.
Yaratıcı , sol ayaklı futbolcu bu ligde her zaman iş yapar. Bu sezon FFP varken bonservis olmadan transfer yapması bana keşke olsaydı dedirtti açıkcası...Takibe devam edeceğim.
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4 saat önce
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