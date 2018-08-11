11 Ağustos 2018 Cumartesi

Altyapı Transferleri


🦁 Altyapı transferlerimiz: 👉 Utku Tan (2002) 👉 Ercan Şirin (2000) 👉 Ata Öztürk (2003) 👉 Mirza Cihan (2000) 👉 Murat Şenel (2003) 👉 Emircan Seçgin (2002) 👉 Malik Karaahmet (2000) 👉 Emin Bera Aydemir (2004) 👉 Ahmet Eren Akgüney (2002)
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