Gençler Daha Yolun Başında

YUNUS AKGÜN: GÜVENEN FATİH HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM
Çok heyecanlıydım. Öncelikle bana şans veren, güvenen Fatih hocama teşekkür ediyorum. Güzel bir galibiyet aldık. İnşallah böyle güzel galibiyetlerle zirvede oluruz. Tabii ki ağabeylerim olmasa böyle performans sergileyemezdim. Sinan ağabey ile yakınım. Onu örnek alıyorum. Umarım onun gibi goller atarım, asistler yaparım.
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Öncelikli bu muhteşem galibiyet için ağabeylerimi, hocalarımı tebrik ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık diyorum. Sezona sakatlıkla başladım. Kamp geçiremedim ama bu sezon ligin ilk haftalarında yine şans buldum. Onun için çok mutluyum. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum bana şans verdikleri için.
Akademiye yaklaşık sekiz sene önce Yunus’la beraber gelmiştik. O asist yaptığında ben de kenarda oyuna girmek için bekliyordum. En az onun kadar ben de sevindim. Çok güzel bir sezon oluyor. İnşallah hep beraber çok güzel bir sezon geçiririz.
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