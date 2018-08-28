Süper İkili Buluştu

6 Fernando / 8 Ndiaye ...
Ndiaye öyle bir transfer ki sahadaki varlığı Maicon-Fernando-Belhanda ve oynadığında Emre'nin futbolunu yukarıya çekecek...Çok özel bir futbolcu..Ciğersiz diye tabir edilen futbolcuların Türkiye'deki en iyisi.
Geçen sezon Ndiaye gidince Donk-Selçuk yapmak zorunda kaldık (Fernando'nun sakatlık sürecinde) Orta sahanın ciddi anlamda yaratıcılık ve tempo sorunu vardı...Kısıtlı kadro ile çok özel bir şampiyonluk kazanıldı.
Şimdi Emre transferi ile yaratıcılık , Ndiaye transferi ile tempo sorunu çözüldü...Ndiaye-Fernando-Belhanda-Emre-Donk-Selçuk bu lig için tartışmasız en iyi orta saha ...CL ne yapılacak hep birlikte göreceğiz.
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