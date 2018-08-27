27 Ağustos 2018 Pazartesi

Unutulmaz Sezon Performansı


Bafetimbi Gomis, 1 sezon giydiği Galatasaray forması ile;
⚽️ 40 Resmi maç 🔥 33 gol 🎯 6 asist 👑 Spor Toto Süper Lig Gol Kralı 🥇 Süper Lig tarihinin en çok gol atan yabancı oyuncusu  🏆 1 Süper Lig şampiyonluğu
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 