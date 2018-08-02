Gelecek Elbette Gençlerde

Ülke futbolundan öte ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durum nedeni ile flaş,yıldız, çilek transferi imkansız bu yaz...Dolar 5 TL , Euro 6 TL seviyesinde ve nereye kadar çıkacak değil ben MB Başkanı ya da Ekonomistler bilmiyor.
CL de büyük beklentiye girmemek gerek ...İngiltere-Almanya-İtalya-İspanya'nın büyük takımları ile diğer ülke şampiyonları arasındaki bütçe,kalite vb makas o kadar açıldı ki kapanacak gibi değil...
Terim sonrası gelen şampiyonluk ve direkt CL katılımı önemli.FFP kıskacı ve dövizin bu hali ile genç yetenek transferleri önemli...
Terim'in elinde bu gençler bu sezon ve gelecek 2-3 sezon takıma katkı verecek hale gelir bana göre...
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