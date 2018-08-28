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Feghouli Sorunu Çözülmeli
Feghouli geçen sezon aldığı ücret / sahadaki performans anlamında elbette iyi değildi...Mesela Gomis'in ücretine tek kelime edilmezdi o performansla...Dönelim Fegouli'ye , o parayı vermesen o yaşta Türkiye ligine gelmez zaten
Bu sezon Terim ile hazırlık kampı yapınca geçen sezona göre çok ciddi katkı beklerken sahada göremez olduk. Süper kupa maçında iyi olmasına rağmen ligde 3 maçtır kulübeden kafa çıkaramaz oldu
Feghouli sıradan bir futbolcu değil , tamam Valencia geçmişinin çok uzağında ama CL'de oynamak istiyorum bu yaşta Katar vb liglere gitmem diyen adama saygı göstermek gerek
GS muhabirleri twitter'da sabah akşam goygoy yapacağına Fegouli niye bıçak gibi kesildi onu açıklasınlar...Bunu yönetici ya da Terim'e sormak , tatmin edici cevap almak bu kadar zor mu?
Türkiye liginde Rodrigues-Onyekuru-Sinan ile sonuca gidersin belki ama CL çok başka seviye...Futbolcusunun değerini bu kadar düşüren büyük takım hayatımda görmedim
Ligde acil olarak Feghouli devreye sokulmalı, CL maçlarında iş zora girince ''haydi sahne senin'' demek için istiyorsa Terim bunu yapmak zorunda...
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