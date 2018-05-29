29 Mayıs 2018 Salı

Kewell from Galatasaray


Harry Kewell: “Tebrikler Galatasaray! Türkiye’nin kralı.”
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