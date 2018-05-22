22 Mayıs 2018 Salı

Arjantin Rusya 2018 Kadrosu


Diyorlar ki İcardi niye kadroda yok...Adam 4 forvet almış onlar da Messi-Dybala-Higuain-Aguero...Daha ne alsın el insaf.
Ortayı Yapan zaman:
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