26 Mayıs 2018 Cumartesi

Başkan Bizi Bırakma


Profesyonel futbol yaşamlarında Galatasaray şampiyonluğu yaşama sayıları: Aziz Yıldırım: 10 Bülent Korkmaz: 9 Fatih Terim: 7
Ortayı Yapan zaman:
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