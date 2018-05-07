7 Mayıs 2018 Pazartesi

Bu Daha İyi Günlerin Arda


Kibir, şımarıklık, ne yaparsam yanıma kalır düşüncesi bir yerde duvara toslayacaktı zaten.
10 maçtan az ceza alırsa yazıklar olsun.


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