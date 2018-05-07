7 Mayıs 2018 Pazartesi

Steven Gerrard Glasgow Rangers'ta


Gerrard malum bir Liverpool efsanesi...Teknik adamlık anlamında biraz tecrübe kazanıp yolu mutlaka efsane olduğu kulüp ile kesişecektir.
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