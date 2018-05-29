29 Mayıs 2018 Salı

Kral Yine Ronaldo


Cristiano Ronaldo, toplamda 7; üst üste 6. kez Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu. 🔸 2007/08 - 8 ⚽ 🔸 2012/13 - 12 ⚽ 🔸 2013/14 - 17 ⚽ 🔸 2014/15* - 10 ⚽ 🔸 2015/16 - 16 ⚽ 🔸 2016/17 - 12 ⚽ 🔸 2017/18 - 15 ⚽
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