Galatasaray'da Yaşadıklarımı Başka Bir Yerde Yaşamadım!

Bu sezon attığı 29 gol ile ligi kasıp kavuran ve Türkiye Süper Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu, Futbol kariyerinde ilk kez şampiyonluk mutluluğu yaşayan Bafetimbi Gomis, bu kadar güzel şeyin bir arada gerçekleşmesinin beklentisinin üstünde olduğunu söyleyen Gomis, 3 penaltı kaçırdığı dönemde bile taraftardan destek mesajlarını aldığını söyledi. İleride Galatasaray'da başka görevlerde bulunmayı düşünebileceğini belirtti.
Şampiyonluk nasıl bir duygu?
Her zaman dendiği gibi en güzel şeyler en son yaşanır. Geçmişte bana Türkiye’ye gelip kariyerimin en güzel anlarını burada yaşayacağımı söyleseler inanmazdım. Bu, beklentimin ötesinde bir durum oldu. Hem gol rekoru kırdım hem de şampiyonluğu elde ettim. Ailem ve ben çok hızlı bir şekilde adapte olduk.
Sen Marsilya ile özdeşleşmiş bir oyuncusun. Marsilya ile Galatasaray’ı karşılaştırır mısın?
Fransız takımları arasında Galatasaray’a en çok benzeyen takım Marsilya. Orada oynamış olmam Galatasaray’da başarılı olmamı sağladı aslında. Ancak itiraf etmeliyim ki, Galatasaray’da yaşadıklarım çok özel anlar ve bunu tüm kariyerim boyunca hiçbir yerde yaşamadım. Galatasaray’da yaşadıklarım bir hayal, bir peri masalı, eşsiz bir hikaye… Sene başında bana Galatasaray ile nasıl bir hikaye yazmak istediğimi sorduğunuzda hiçbir şekilde cevap veremezdim. Ama aldığım sonuç yazılabilecek en güzel hikayenin sonucu idi. İstanbul’a geldiğimde insanların beni karşılaması, atamadığım 3 penaltıdan sonra bana yazdıkları mesajlar…
‘Üzülme, ağlama’ diye destek verdiler
Daha önce oynadığım kulüplerde 3 penaltıyı kaçırsam insanlar beni eleştirirlerdi. Galatasaray’da öyle olmadı. Türk taraftarlar destek mesajları gönderdi. Başta da Fatih Terim hocamız beni çok fazla destekledi. Üzülmememi telkin eden, ağlamamamı söyleyen mesajlar bir tek Türk halkının atacağı mesajlardı. Sadece Galatasaray taraftarı değil bütün Türk halkı yanımda durdu. Bu çok etkileyici açıkçası. Bu karşılıklı sevgi ilişkisinin olabildiğince devam etmesini istiyorum.
GALATASARAY’DA BAŞKA GÖREVLER ALABİLİRİM
Hatta belki burada devam edip Galatasaray’da başka görevlerde yer almak... Çünkü ben ve ailem Türkiye’de, İstanbul’da yaşamaktan son derece mutluyuz. Tabii bu daha sonra yöneticilerimiz ve hocamızla yapmak istediğim bir konuşma. Bu hikayenin olabildiğince uzun süre devam etmesini istiyorum.
Fenerbahçeli Valbuena ve Kameni yakın arkadaşların. Şampiyonluk için tebrik mesajı attılar mı?
Valbuena bu sabah mesaj gönderdi beni tebrik etmek için. Her ne kadar iki takım rakip olsa dahi, yaptığı hareketin çok büyük bir jest olduğunu düşünüyorum. Çok güzeldi ve mutlu oldum. Benim spor anlayışım da budur. Fenerbahçe de geriden gelip çok iyi bir şekilde sezon sonunu getirdi. Ligi ikinci olarak bitirdiler.Fenerbahçe'ye Avrupa'da başarılar diliyorum.
Türkiye Ligi artık çok medyatik hale geldi. Bu yüzden Türk takımlarının önemli, iyi yerlerde olması gerekli. Türkiye’nin imajına katkıda bulunmak için temsilcilerinin iyi yerde olması gerekiyor. Türkiye bir futbol ülkesi. Bunu ben görüp yaşıyorum. Gelecekte daha kaliteli ve iyi futbolcuların gelmesi için Avrupa’da alınan skorlar çok önemli.
EURO 2024 TÜRKİYE’DE YAPILMALI
Sadece takımlar bazında değil, EURO 2024’ün ya da Dünya Kupası’nın burada düzenlenmesi isteniyorsa, takımların Avrupa sahnesinde kalitelerini ortaya koyması çok önemli. Bu yüzden F.Bahçe gibi güçlü bir takımın ikinci olmasının önemli olduğu görüşündeyim. Avrupa’da F.Bahçe’ye başarılar diliyorum.
İç sahada 17’de 16 yapan Galatasaray deplasmanlarda neden beklenen başarıyı gösteremedi?
Bunun nedeni daha çok oynadığımız oyun tarzından kaynaklanıyordu. Kendi evimizde oynadığımızda daha baskılı bir oyun ortaya koyuyorduk. Taraftarın desteği ile rakip defansı çözüp daha fazla alan bulabiliyorduk. Deplasmana gittiğimizde o kadar çok boş alan bulamıyorduk. Her ne kadar dış sahada 7 maç kaybettiysek de, ligin genelinde 24 galibiyetle en çok maç kazanan takım olduk.Bazen kazalar da olmuyor değil, olabilir. Ancak tüm senenin geneline baktığınız zaman en çok kazanan ve en çok gol atan takımız. Baştan sona lider giden bir takım olduk. Baştan sona hak ettiğimiz bir şampiyonluğa ulaştık. Bugün dönüp arkaya baktığınız zaman, “Ligde hangi takım en iyiydi ve şampiyonluğu hak etti” diye sorsanız, eminim sadece Galatasaraylılar değil, diğer takım taraftarları da Galatasaray olduğunu söyleyecektir.
O ŞARKIYI SİNAN GÜMÜŞ SAYESİNDE KEŞFETTİM
Gomis, Aleyna Tilki’nin ‘O sen olsan bari’ adlı şarkısını Sinan Gümüş sayesinde keşfettiğini belirterek, “Sinan bir gün kampta bana Aleyna’nın bu şarkısını dinletti. Ben de doğum günümde bu şarkıyı dinleyip Türkiye’yi hatırlamak istemiştim. Dolayısıyla benim için çok önemli bir şarkı oldu” dedi. Galatasaray’da herkesin kendisine çok iyi davrandığını ancak Sinan Gümüş’ün yerinin farklı olduğunu belirten Gomis, “Sinan benim iyiliğim için gerekli olan her şeyi yaptı. Çok iyi bir arkadaş. Buraya geldiğimde 18 numaralı formayı bana verdi” diye konuştu.
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